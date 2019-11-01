شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة امرأة وطفلة واحتجاز 7 بحريق شقة في أبوعريش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان )

باشرت فرق الدفاع المدني بأبوعريش مساء أمس (الخميس) إخماد حريق في إحدى الشقق المفروشة، نتج عنه إصابة امرأة وطفلة، كما أنقذ أفراد الدفاع المدني 7 أشخاص آخرين احتجزتهم النيران.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في جازان بالنيابة الرائد محمد صمغان، أن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغا عن حريق شب في إحدى الشقق المفروشة بسبب تماس كهربائي مساء أمس، وباشرت فرق الدفاع المدني الحادثة لإخماد الحريق الذي نتج عنه إصابة امرأة وطفلة، تم نقلهما للمستشفى، وإخراج 7 محتجزين آخرين.