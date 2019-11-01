السعودية | بالصور.. شواطئ لم ترها من قبل شمال غربي السعودية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تمتاز محافظة الوجه (تقع على بعد 325 كيلومتراً جنوب تبوك) على ساحل البحر الأحمر بمناظرها الخلابة وطبيعتها البكر، وتمتاز بأماكن تحتفظ بسحرها وجمالها الأخاذ.

"العربية.نت" أبحرت 45 كيلومتراً شمال محافظة الوجه، ولفتها جمال البحر وألوانه المبهجة. وفي شاطئ شرم حواز بالقرب من قرية "النخيرة"، التقينا بالمصور محمد الشريف الذي رافقنا في الرحلة.

ووصف المكان ببركة سباحة طبيعية لكون الأمواج تدخل إليه من جهة واحدة عبر ممر ضيق، وأشار إلى أنه يدخل ضمن مشروع أمالا، كما يرتاده محبو الغوص والسباحة وصيد الأسماك.

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وقال الشريف إنه ينجذب إلى جمال ألوان الجزر وزرقة البحر التي تبعث في النفس الهدوء والاسترخاء على حد وصفه، موضحاً أنه استعان بكاميرا الدرون لتوثيق الرحلة وتصوير الأماكن الجميلة.

وأشار الشريف بيده إلى حطام سفينة متهالكة على جنب الشاطئ، وأخبرنا بأن لها قصة، حيث يبلغ عمرها حسب ما يتداول أهالي الوجه أكثر من 70 سنة، وتعطلت أثناء عودتها لمصر وبقيت في الموقع، وكانت تحمل بضائع ومواد غذائية.

كما أكدت الروايات وفقاً للمصور محمد الشريف أن ملكيتها تعود للتاجر إبراهيم غبان، ورست على شاطئ حواز للصيانة وربانها اسمه عتيق الحليلي الرشيدي، ولم تكتمل صيانتها، وتعتبر اليوم من المعالم السياحية في الموقع.