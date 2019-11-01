يمكن الاستفادة من خدمة استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج علي شبكة الانترنت، وذلك من اجل معرفة نتائج الاستحقاق والاهلية عن طريق استخدام رقم الاحوال المدنية وكلمة السر الخاصة بالمستفيد، حيث سيتم إيداع الدفعة الجديدة لهذا الشهر في اليوم العاشر من الشهر الجاري في حسابات المستفيدين، حيث يمكن معرفة تفاصيل موعد صرف حساب المواطن بتاريخ الهجري من خلال الرابط الإلكتروني الذي سوف ارفق لحضراتكم أسفل هذه المقالة.

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السعودية حددت الفئات المستهدفة من برنامج حساب مواطن السعودي، وذلك حتى يصل إليهم الدعم النقدي في كل شهر، وذلك تعتبر من ضمن الشروط العامة للقبول في البرنامج، فمن ضمن تلك الفئات الشخص الذي يعمل جنسية سعودية فقط، و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي، وحاملي بطاقات التنقل فجميعها مستفيدين من الدعم الحكومي.

استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

الجهة المعنية لصرف المستحقات للمواطنين قد أعلنت أنه سيتم تحديد مقدار الدعم النقدي بحسب عدد الافراد الاسرة السعودية، وكذلك إجمالي الدخل الذي يحصل عليه رب الاسرة، وذلك يتوافق مع ضوابط ومعايير الاستحقاق الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة المالية والعمل لجميع المستفيدين، واليكم خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية عبر النقاط التالية.

عقب إدخال كافة البيانات بشكل صحيح وسوف تظهر لك كافة المعلومات المتعلقة بالمستفيد والخاصة بقيمة إيداع الأموال في حسابات المستحقين ومتى تصرف، وهنا يمكنكم تعديل البيانات الخاصة برقم الجوال أو تغيير كلمة المرور وختاما في حالة وجود أي استفسارات حول خدمة استعلام حساب المواطن الدفعة الجديدة برقم الهوية يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم على الفور.