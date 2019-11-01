تعرف على طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن إلكترونيا وكيفية تحديد الدعم المستحق لكل فرد

حرصت المملكة العربية السعودية على راحة المواطن السعودي بعد ارتفاع الأسعار لبعض الخدمات، تم تحديد فئات معينة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتستفيد من هذا البرنامج، وتعتبر السعودية هى أول دولة عربية وخليجية تهتم بتعويض المواطن السعودي عن الغلاء في الأسعار، وقد بدأ العمل بهذا البرنامج منذ عام 2017.

الشروط الواجب توفرها للاستفادة من البرنامج

المتقدم في التسجيل بالبرنامج لابد أن يكون سعودي الجنسية.

الإقامة الدائمة بالسعودية فلا يجوز لمن يقيم خارج المملكة لأكثر من ثلاث شهور أن يسجل بالبرنامج.

يمكن أن تتقدم المرأة للتسجيل بالبرنامج إذا كانت أرملة أو مطلقة أو حاضنة لأطفالها أو أم معيلة.

الزوج الذي يقطن مع أبويه في نفس السكن يستطيع أن يسجل بالبرنامج.

كل من يحمل بطاقة خاصة للتنقل يمكنه أن يسجل بالبرنامج.

الأبناء من أم غير سعودية.

كل من له حق الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي يمكن أن يسجل بالبرنامج.

كيفية تحديد الدعم المستحق لكل فرد

يوجد بالبرنامج حاسبة تحدد قيمة المبلغ المستحق لكل مواطن حسب عدد أفراد أسرته ودخله الفعلي فقد تم عمل شرائح لكل فئة تستحق الدعم وهى كالأتي: