زيادة قادمة بأسعار رحلات الطيران.. 10 ريالات في الوصول والمغادرة

أوضحت مصادر، أن وزير النقل وافق مؤخراً على استحداث أجور جديدة ABC نظير استخدام المسافرين لصالات المطار والمرافق التابعة لها وذلك لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات . وطالب تعميم وجهته الهيئة العامة للطيران المدني إلى جميع الناقلات الجوية الوطنية العاملة بمطارات المملكة بـ«تحصيل 10 ريالات من كل مسافر قادم أو مغادر على الرحلات الداخلية بمطارات المملكة، كأجور استخدام المرافق». ووفق التعميم، سيبدأ تحصيل هذا المبلغ بدءاً من أول يناير المقبل، على أن تعفى الفئات التالية منه : الركاب الرضع، أعضاء طاقم الطائرة، لأداء واجبات على متن الطائرة ( الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف)، أعضاء طاقم الطائرة الذين تم تسجيلهم في قائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران ويحملون بطاقة تعريفية بذلك (الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني)، الركاب المواصلون (ترانزيت) الذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار .

وبينت مصادر وفقًا لصحيفة «عاجل» أنه سـيتم التنسيق مباشرة ما بين شركات الطيران العاملة بالمطارات والإدارات المالية بتلك المطارات لتحديد قيمة التسويات المالية المستحقة على التذاكر المبيعة، قبل تاريخ التعميم، بحيث تكون أجور رسوم استخدام مرافق المطار مضافة إلى التذاكر الخاصة بالفترة من تاريخ 1/1/2020وما بعدها. وأشار التعميم إلى أنه ستتم مراجعة طلب التسوية المالية بالتنسيق مع الإدارة المالية بالمطار والإدارة العامة للإيرادات بالهيئة العامة للطيران المدني للاعتماد، مضيفًا أنه «في حال تأخر سداد مستحقات أجور استخدام المرافق يحق لأي مطار في المملكة تطبيق الإجراءات النظامية على الناقلات الجوية بشكل مباشر». وذكرت المصادر أن التعميم أخضع أجور استخدام مرافق المطارات للرحلات الداخلية للمراجعة، إما بالزيادة أو التخفيض، كل ثلاث سنوات، اعتبارًا من أول يناير 2020، حسب معدلات التضخم أو الانكماش. كما سيتم إدراج هذه الأجور في دليل الطيران السعودي.

ولفت التعميم إلى أنه «سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على أجر استخدام مرافق المطار للرحلات الداخلية»، موضحًا من خلال عدد من الأمثلة تأثير تطبيق هذا الأجر على أسعار تذاكر الطيران، ففي حال السفر عبر رحلة داخلية مباشرة بخط سير جدة – القصيم، سيكون سعر التذكرة 400 ريال مضافًا إليه أجر استخدام مرافق مطار محطة المغادرة ( 10 ريالات) وأجر استخدام مرافق محطة الوصول ( 10 ريالات) ، وضريبة قيمة مضافة ( 21 ريالا)، ليصل الاجمالي إلى 441 ريالًا. أما الرحلة الداخلية المواصلة، مثلاً كرحلة ( أبها – جدة – القصيم)، وسعر تذكرتها 800 ريال، فسيكون أجر استخدام مرافق المطار 40 ريالا، بحسبان أن مطار جدة محطة وصول ومغادرة في نفس الوقت، على أن تضاف ضريبة القيمة المضافة وقدرها 42 ريالًا، ليبلغ إجمالي السعر 882 ريالا. وفي حال الرحلة الدولية المواصلة ، كرحلة ( حائل ، جدة، لندن) فيكون أجر استخدام مرافق محطة المغادرة الأولى ( 10 ريالات)، ومثلها لمطار جدة كمحطة وصول، على أن يتم إضافة ( 87 ريالًا) كمحطة مغادرة دولية. بالإضافة إلى القيمة المضافة.