أعلن المحامي والمستشار الشرعي “عبدالله آل معيوف” عن رفعه دعوى قضائية ضد الشاعر خالد المريخي بعد هجوم الأخير عليه ورده على فتوى أطلقها المعيوف تبيح التعارف قبل الزواج ما لم يكن هناك وقوعا في المحاذير.
وكتب عبد الله آل معيوف على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر تويتر تغريدة قال فيها: “تقدمت صباح هذا اليوم بتحرير محضر لدى الشرطة ضد صاحب هذه التغريدة لإثبات واقعة انتهاك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتعدي على الحقوق الخاصة التي حفظها النظام، وتم إحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، وستأخذ العدالة مجراها”. وكان خالد المريخي قد رد على فتوى المعيوف بتغريدة قال فيها: ”ماكل لحيه لازم تمثل الدين ….بعض اللحا يكرم هل الدين عنها”.
كانت هذه تفاصيل خبر صاحب فتوى جواز التعارف قبل الزواج ”آل معيوف” يرفع شكوى للنيابة العامة ضد الشاعر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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