الذهب يواصل المكاسب بعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية

الجمعة 1 نوفمبر 2019

كتب السعودية نيوز

قفزت أسعار الذهب 1%، الخميس، مع تراجع الدولار، بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في حين عزز تجدد الشكوك بشأن اتفاق للتجارة بين الصين والولايات المتحدة جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.18% إلى 1512.81 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1514.20 دولار، وينهي المعدن الأصفر الشهر على مكاسب تزيد على 2%.

Advertisements

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 1% إلى 1511.00 دولارا للأوقية.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في 10 أيام أمام سلة من العملات الرئيسية بينما يعكف المستثمرون على تقييم احتمالات أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.46% إلى 1797.06 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1824 دولارا في جلسة الأربعاء. وينهي المعدن المستخدم في تحفيز أجهزة تنقية العادم بالسيارات الشهر على مكاسب لثالث شهر على التوالي مع صعوده حوالي 7%.

وارتفعت الفضة 1.4% لتنهي الجلسة عند 18.11 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.77% الى 932.75 دولار للأوقية.