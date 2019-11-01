السعودية | 143 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 143 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض أعلنت غرفة الرياض عن توفر 143 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في شركات القطاع الخاص. وقالت أن الوظائف المطروحة لهذا الأسبوع هي: Advertisements

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