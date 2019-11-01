السعودية | تحصيل مبلغ مالي مقابل استخدام المسافرين لصالات المطارات والمرافق التابعة لها

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:09 صباحًا, 1 نوفمبر 2019 م المناطق_متابعات كشفت مصادر صحفية أن وزير النقل وافق على استحداث نظام تحصيل مبلغ 10 ريال مقابل استخدام المسافرين لصالات المطارات والمرافق التابعة لها .

وطالب تعميم وجهته الهيئة العامة للطيران المدني إلى جميع الناقلات الجوية الوطنية العاملة بمطارات المملكة بـ«تحصيل 10 ريالات من كل مسافر قادم أو مغادر على الرحلات الداخلية، كأجور استخدام المرافق» وذلك بداية من يناير المقل، حسبما اوردت صحيفة المرصد السعودية. بهدف تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات في المملكة.

وتضمن التعيم إعفاء الفئات التالية منه : الركاب الرضع، أعضاء طاقم الطائرة، لأداء واجبات على متن الطائرة ( الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف)، بالإضافة لأعضاء طاقم الطائرة والركاب المواصلون (ترانزيت) .

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