رسميًا واتساب تأتي بالدعم لبصمة الإصبع على أندرويد

︎ :



.

على الرغم من قاعدة المستخدمين الهائلة، غالبًا ما يكون واتساب بطيئًا في تقديم الميزات الجديدة الأكثر توقعًا، حيث لا يزال الوضع المظلم قيد العمل، وعندما نتحدث عن الأمن، فقبل بضع أشهر من الآن، حصل التطبيق في iOS على الدعم الكامل لبصمة الأصبع وبصمة الوجه، والآن يتوفّر أخيرًا لمستخدمي أندرويد.

وأجدر بالإشارة، أن هذه الميزة كانت متاحة قبل أسابيع في النسخة التجريبية من واتساب، ويبدو أن العمل بها قد انتهي، حيث أعلنت واتساب ورسميًا عن دعم تطبيقها في أندرويد لبصمة الأصبع، وتحديدًا في نسخة 2.19.308.

Advertisements

بالتالي، مع هذا الدعم تم توفير طبقة حماية إضافية، وهنا على المستخدم تمكين الميزة، وذلك من خلال الانتقال الى الإعدادات ومن ثم الحساب وصولًا إلى تبويب الخصوصية، ومن هناك ستُلاحظ الخيار الجديد “قفل ببصمة الأصبع”، وكل ما عليه فعله هو الضغط عليه ومن ثم تأكيد بصمة إصبعك للتعامل مع التطبيق لاحقًا.

أخيرًا، ليس هناك أي جديد آخر يمكن ذكره في هذا التحديث..، على أن تتمكن من الحصول عليه بالانتقال إلى صفحة التطبيق من على متجر جوجل بلاي.

تحميل تحديث واتساب على أندرويد.

