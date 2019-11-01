المصارع Fury يدخل حلبة WWE بالزي السعودي

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. دخل المصارع تايسون فيوري حلبة المصارعة في عرض ”كراون جول 2019“ بالزي السعودي التاريخي. والتقطت كامير النزال تايسون فيوري وهو يدخل إلى مقر النزال بالزي السعودي التقليدي، في الاستعراض هو الأول من نوعه.





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