هواوي تسيطر على 42% من شحنات الهواتف الذكية في السوق الصيني

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بالرغم من الإجراءات الأمريكية لتقويض النمو الكبير والمتسارع التي تشهده شركة هواوي، إلا أن الشركة لا تزال تحقق نجاحات على مستوى المبيعات وكان أخرها في أكبر الأسواق العالمية للهواتف الصين.

حيث ارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الجاري في الصين بحوالي 66% بمعدل سنوي، وفقاً لتقرير إحصائي من شركة تحليل البيانات Canalys. وباعت الشركة 41.5 مليون هاتف ذكي في الصين خلال ربعها المالي الأخير وحده، لتحطم بذلك رقماً قياسياً جديداً باستلائها على 42% من مجمل مبيعات الهواتف في بلدها الأم خلال هذا الربع.

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وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي فإن هواوي قد باعت 25 مليون هاتف ذكي محققة سيطرة بنسبة 25% على سوق الهواتف في تلك الفترة.

فيما يرى النشاط والإقبال المتزايد على هواتف هواوي في الصين على أنه ثورة مضادة من الصينين ودعماً للعملاق الصيني ضد القرارت التعسفية والحظر الأمريكي للشركة؛على خلفية اتهامها بالتجسس لصالح الحكومة الصينية وتهديد الأمن القومي الامريكي.

وكانت تقرير سابق قد أشار إلى نجاح الشركة في شحن 186 مليون هاتف ذكي خلال الفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر محقةً نمواً في الإيرادات بنسبة 26% عن نفس الفرتة من العام الماضي.

فيما يبدو ان نمو هواوي في الصين سيستمر لوقت أطول بالمقارنة مع تمددها في دول العالم الأخرى في ظل الحظر الحالي وعدم دعم أجهزتها بتطبيقات جوجل..، إلا أن مكانتها وسيطرتها الكبيرة في الصين لابد أن تلعب دوراً مهماً في حل ازمة الحظر؛ وتشكل ورقة ضغط لصالحها على المزودين والمتعاونين معها كونها من أكبر الزبائن لعديد من الشركات الأمريكية التي سبق ورفعت مطالبات للحكومة بضرورة حل المسائل العالقة مع هواوي.

