أجهزة أبل القديمة تواجه مشاكل الوقت ونظام GPS

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. حذرت شركة أبل من أن أجهزتها القديمة قد تواجه مشاكل تتعلق بدقة الوقت والتاريخ والنظام العالمي لتحديد الموقع GPS اعتباراً من 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ولتجنب هذه المشاكل شددت الشركة الأمريكية على ضرورة تحديث نظام التشغيل إلى النسخة 10.3.4 بالنسبة لهاتف آي فون 5 والجهاز اللوحي آي باد من الجيل الرابع، وإلى النسخة 9.3.6 بالنسبة لهاتف آي فون 4s والجهاز اللوحي آي باد ميني من الجيل الأول والجهاز اللوحي آي باد من الجيلين الثاني والثالث





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