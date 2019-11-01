سياسي / ترامب يختار ستيفن بيغون نائبا لوزير الخارجية



واشنطن 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس المبعوث الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيغون لمنصب نائب وزير الخارجية، على أن يحتفظ أيضا بمهمته المتمثلة بالعمل على إعادة إطلاق مفاوضات نزع سلاح بيونغ يانغ النووي.

وسيكون على مجلس الشيوخ أن يصادق على تعيين ستيفن بيغون ( 56 عاما ) في هذا المنصب ليحل بذلك مكان جون سوليفان الذي سيصبح سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في روسيا.

وسيصبح بيغون النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

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