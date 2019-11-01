السعودية اليوم / مصرع 18 شخصا جراء سقوط شاحنة في واد بشمال الفلبين



مانيلا 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 22 آخرون جراء سقوط شاحنة كانوا على متنها، في واد بشمال الفلبين، حسبما ذكرت الشرطة اليوم.

ووقع الحادث على طريق جبلي في بلدة كونر بإقليم أباياو 375 كيلومترًا شمالي مانيلا مساء الخميس.

وذكرت الشرطة أن الضحايا، ومعظمهم من المزارعين، كانوا في طريقهم إلى منازلهم بعد تلقيهم مساعدات نقدية وحبوب زراعية من الحكومة في إقليم كالينجا المجاور.

وأظهر تحقيق أولي أن مكابح الشاحنة تعطلت، مما تسبب في سقوطها في الوادي وانقلابها.

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07:26ت م

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