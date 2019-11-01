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محمد بن مسعود - الدمام - تستكمل مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بمباراتين، تعد مفترق طرق للفرق الأربعة التي تسعى لتحسين مراكزها في سلم الترتيب.
الفيصلي - ضمك
تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت الرياض حيث يسعى الفيصلي للعودة للمربع الذهبي من جديد فيما يحاول ضمك النجاة من المركز الأخير.
الفيصلي يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة فيما يقبع ضمك في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.
الرائد - الوحدة
تقام المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت الرياض حيث يسعى الوحدة للصعود أعلى في المراكز المتقدمة بينما يسعى الرائد للهروب من المراكز المتأخرة.
الوحدة يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة في حين يحتل الرائد المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.الفيصلي ضمك الرائد الوحدة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
الليلة في الجولة التاسعة من الدوري: الصعود للقمة لـ"الفيصلي" و"الوحدة" والهروب من المؤخرة لـ"ضمك" و"الرائد"محمد السيّد الخليج 365 2019-11-01
تستكمل مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بمباراتين، تعد مفترق طرق للفرق الأربعة التي تسعى لتحسين مراكزها في سلم الترتيب.
الفيصلي - ضمك
تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت الرياض حيث يسعى الفيصلي للعودة للمربع الذهبي من جديد فيما يحاول ضمك النجاة من المركز الأخير.
الفيصلي يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة فيما يقبع ضمك في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.
الرائد - الوحدة
تقام المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت الرياض حيث يسعى الوحدة للصعود أعلى في المراكز المتقدمة بينما يسعى الرائد للهروب من المراكز المتأخرة.
الوحدة يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة في حين يحتل الرائد المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
01:02 AM
تستكمل مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بمباراتين، تعد مفترق طرق للفرق الأربعة التي تسعى لتحسين مراكزها في سلم الترتيب.
الفيصلي - ضمك
تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت الرياض حيث يسعى الفيصلي للعودة للمربع الذهبي من جديد فيما يحاول ضمك النجاة من المركز الأخير.
الفيصلي يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة فيما يقبع ضمك في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.
الرائد - الوحدة
تقام المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت الرياض حيث يسعى الوحدة للصعود أعلى في المراكز المتقدمة بينما يسعى الرائد للهروب من المراكز المتأخرة.
الوحدة يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة في حين يحتل الرائد المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.
، الليلة في الجولة التاسعة من الدوري: الصعود للقمة لـ"الفيصلي" و"الوحدة" والهروب من المؤخرة لـ"ضمك" و"الرائد" ،
المصدر : الخليج 365
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