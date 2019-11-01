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أزالت بلدية بريمان تعديات على أرض حكومية، معدة لإنشاء مشروع ضخم عليها وهو عبارة عن منتزهات تخدم أهالي المنطقة.
وفي التفاصيل، كان التعدي على أرض مخطط معتمد لخدمات حكومية برقم 625/ج/خ والمقرر إنشاء مرافق عامة عليها وتقع جنوب الحمدانية شرق جدة على مساحة ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف متر مربع، وذلك تمهيداً لتسليمه للإدارة المختصة.
بلدية بريمان جدة
شاهد.. "بلدية بريمان" تزيل تعدياً على أرض حكومية معدة لمشروع سياحيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-01
أزالت بلدية بريمان تعديات على أرض حكومية، معدة لإنشاء مشروع ضخم عليها وهو عبارة عن منتزهات تخدم أهالي المنطقة.
وفي التفاصيل، كان التعدي على أرض مخطط معتمد لخدمات حكومية برقم 625/ج/خ والمقرر إنشاء مرافق عامة عليها وتقع جنوب الحمدانية شرق جدة على مساحة ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف متر مربع، وذلك تمهيداً لتسليمه للإدارة المختصة.
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
01:09 AM
تقع جنوب الحمدانية شرق جدة على مساحة 3 ملايين و300 ألف متر مربع
أزالت بلدية بريمان تعديات على أرض حكومية، معدة لإنشاء مشروع ضخم عليها وهو عبارة عن منتزهات تخدم أهالي المنطقة.
وفي التفاصيل، كان التعدي على أرض مخطط معتمد لخدمات حكومية برقم 625/ج/خ والمقرر إنشاء مرافق عامة عليها وتقع جنوب الحمدانية شرق جدة على مساحة ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف متر مربع، وذلك تمهيداً لتسليمه للإدارة المختصة.
، شاهد.. "بلدية بريمان" تزيل تعدياً على أرض حكومية معدة لمشروع سياحي ،
المصدر : الخليج 365
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