محمد بن مسعود - الدمام - أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الدبلوم المهني لأعمال الحج والعمرة، الذي يستهدف العاملين في قطاع خدمات الحج والعمرة. يأتي ذلك تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية، 2030 والارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن. وتفصيلاً؛ أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الدبلوم المهني لأعمال الحج والعمرة بهدف تطوير مهارات العاملين في قطاع خدمات الحج والعمرة والارتقاء بكل الخدمات، إلى جانب تلبية احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة.غرفة مكة مكة المكرمة لتطوير مهارات العاملين.. "غرفة مكة" تقيم دبلومًا مهنيًا لأعمال الحج والعمرة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-01 أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الدبلوم المهني لأعمال الحج والعمرة، الذي يستهدف العاملين في قطاع خدمات الحج والعمرة. يأتي ذلك تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية، 2030 والارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن. وتفصيلاً؛ أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الدبلوم المهني لأعمال الحج والعمرة بهدف تطوير مهارات العاملين في قطاع خدمات الحج والعمرة والارتقاء بكل الخدمات، إلى جانب تلبية احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة. Advertisements 01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 01:02 AM أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الدبلوم المهني لأعمال الحج والعمرة، الذي يستهدف العاملين في قطاع خدمات الحج والعمرة. يأتي ذلك تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية، 2030 والارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن. وتفصيلاً؛ أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الدبلوم المهني لأعمال الحج والعمرة بهدف تطوير مهارات العاملين في قطاع خدمات الحج والعمرة والارتقاء بكل الخدمات، إلى جانب تلبية احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة. ، لتطوير مهارات العاملين.. "غرفة مكة" تقيم دبلومًا مهنيًا لأعمال الحج والعمرة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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