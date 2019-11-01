بمجموع جوائز 200 ألف ريال.. “التعليم” تُطلق مسابقة مراكز STEM المدرسية

أطلقت وزارة التعليم اليوم الخميس، مسابقة اختبارات STEM المدرسية في مقر الوزارة بمجموع جوائز 200 ألف ريال برعاية وكيل الوزارة للتعليم العام محمد المقبل. وتهدف المسابقة وفقاً لمنهجية STEM إلى بث روح التنافس بين الطلاب؛ ودفع المعلمين والمعلمات للارتقاء بالأداء التعليمي وتحفيز القيادات المدرسية على توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار.

وتوزّع القيمة الإجمالية للمسابقة على 5 فئات، وهم طلاب المراحل الدراسية الثلاث الثانوية والمتوسطة والابتدائية والمعلمين والمعلمات، وكذلك المدارس المنفذة لمركز STEM المدرسي. وتشترط المسابقة في المشاريع المقدمة أن تهتم بمجالات: “العلوم الحيوية والبيئية، والهندسة والرياضيات، والكيمياء والنانو، والفيزياء، والحاسب الآلي، والروبوت والذكاء الصناعي، والفضاء والطيران، والإلكترونيات والاتصالات”. كما تشترط للمشاريع أن تكون من ابتكار الطالب لحل مشكلة قائمة، أو لتطوير مشروع سابق، وأن تقوم على التكامل بين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وفق منهج STEM.