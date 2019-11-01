مصادر توضح مواصفات تظليل زجاج المركبات والسيارات المصرح لها

وجه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، دوريات أمن والمرور وأمن الطرق، ببدء حملة شاملة لضبط مخالفات التظليل وإخفاء لوحات المركبات، لما فيها من محاذير أمنية . وقالت مصادر وفقًا «عاجل»، إن توجيهات مدير الأمن العام، جاءت للحد من انتشار تلك المخالفات التي قد ينطوي عليها مخالفات أمنية. وحول مواصفات التظليل التي يجب مراعاتها حتى لا يتعرض صاحب المركبة للمخالفة، أوضحت مصادر «عاجل»، أنه ينبغي أن يكون شفافا لا يحجب الرؤية، وألا يكون عاكساً للصورة (على هيئة مرآة) ولا يحمل زخارف أو نقوشا أو صورا، وأن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة والتي لا تلحق ضرراً بالإنسان أو البيئة».

وأشارت إلى أن من شروط السماح بالتظليل، أن يكون شفافًا يمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة ولا يتجاوز زيرو 2، كما يجب أن يقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط، ولا يسمح نهائياً بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي. وتابعت مصادر، أنه لا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة. أما عن المركبات المسموح بتظليلها، فهي «التي لها قمرة قيادة (غمارة) ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص، والأجرة العامة، والتأجير اليومي، والرياضية (باب واحد) التي لا تتسع إلا للسائق والمرافق، ونقل البضائع، والحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن».