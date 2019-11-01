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استلم محمد العباد؛ الذي ظهر سابقًا بمقطع فيديو وهو ينقل ابنته على كرسي متحرك من وإلى المدرسة بمحافظة الأحساء، السيارة التي أعلن ” فاعل خير ” عن التبرع بها.
وكان ” السبعيني ” محمد العباد من قرية التهيمية في الأحساء ، قد أثار إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لإصراره على نقل ابنته “رجاء” إلى مدرستها بكرسيه المتحرك..، رغم إعاقته بعد حادث مروري شنيع .
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما ظهر برفقة ابنته على كرسي متحرك.. «العم محمد» يتسلم سيارة من فاعل خير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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