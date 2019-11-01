بعدما ظهر برفقة ابنته على كرسي متحرك.. «العم محمد» يتسلم سيارة من فاعل خير

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استلم محمد العباد؛ الذي ظهر سابقًا بمقطع فيديو وهو ينقل ابنته على كرسي متحرك من وإلى المدرسة بمحافظة الأحساء، السيارة التي أعلن ” فاعل خير ” عن التبرع بها.

وكان ” السبعيني ” محمد العباد من قرية التهيمية في الأحساء ، قد أثار إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لإصراره على نقل ابنته “رجاء” إلى مدرستها بكرسيه المتحرك..، رغم إعاقته بعد حادث مروري شنيع .

