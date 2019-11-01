إستاد الملك فهد الدولي بالرياض يشهد أول مصارعة نسائية في المملكة

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. شهد إستاد الملك فهد الدولي بالرياض – أمس (الخميس) – إقامة أول مصارعة نسائية في المملكة بين المصارعتين لاسي إيفانز وناتاليا. وأقيمت المصارعة ضمن عرض “WWE Crown Jewel” أحد فعاليات موسم الرياض. ويتضمن العرض كذلك مشاركة المصارع السعودي منصور، والمصارعين بروك كزنز وهولك هوجن، إضافة إلى مصارعين آخرين.





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