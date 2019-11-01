صيني يقطع إصبعه بعدما لدغته أفعى.. والأطباء يصدمونه بمفاجأة

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تسرّع رجلٌ في قطع إصبع يده بسكين خوفاً على حياته، بعدما تعرّض إلى لدغة من أفعى خلال عمله بأحد جبال الصين، لكن المفاجأة أن سُمَّ هذا النوع من الأفاعي لا يُسبب الوفاة.

وتشير التفاصيل إلى أن رجلاً في الستينيات تعرّض إلى لدغة من أفعى ظن بأنها شديدة السُمية ليسارع إلى قطع إصبعه بسكين كان بحوزته، مبرراً تصرفه بأنه سمع من أقاربه أن لدغة الأفعى يمكن أن تؤدي إلى وفاة فورية.

وصدم الرجل بعدما عرض على الأطباء؛ حيث أخبروه بأنه لم يكن مضطراً لفعل ذلك؛ لأن سم هذا النوع من الأفاعي ليس قـاتلاً على الإطلاق..، ويستخدم في تحضير علاج للمفاصل والعظام.

