شاهد.. طفل اتحادي يجهش في البكاء حزناً على خسارة فريقه أمام الأهلي

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رصدت كاميرات التلفاز طفلاً من مشجعي نادي الاتحاد وهو يجهش في البكاء حزناً على خسارة فريقه في المباراة التي لعبها أمام الأهلي أمس (الخميس) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان الأهلي قد نجح في حسم ديربي جدة لصالحه بفوزه على الاتحاد بهدفين لهدف، ليرفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني..، فيما واصل الاتحاد نتائجه السيئة بتلقي الخسارة السادسة، وتجمّد رصيده عند 9 نقاط احتل بها المركز الـ 12.