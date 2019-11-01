النصر يعلن إسقاط عضوية سعد آل مغني

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. أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، إسقاط عضوية سعد بن ثابت آل مغني، وذلك بأثر فوري. وأوضحت إدارة النادي في بيان لها، أن القرار يأتي بعد استكمال الإجراءات النظامية بشأنه بحسب اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، مبيناً أنه بناءً على ذلك لم يعد آل مغني عضواً في النادي.





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