اقتصادي / ورشة عمل لمناقشة الاستثمار والحراك السياحي بتبوك



تبوك 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

نظّم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك، أمس بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية ورشة عمل عن الاستثمار السياحي بالمنطقة، والتي تأتي في إطار توصيات اللجنة السياحية في مجلس المنطقة الهادفة إلى توفير مناخ استثماري جاذب للمستثمرين قادر على توفير المشاريع والخدمات السياحية بعموم المنطقة، بحضور مدير عام الفرع، وأمين المنطقة، ومديري فرع وزارة الزراعة والتعليم وبنك التنمية الاجتماعية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة، وذلك بمقر متحف تبوك الإقليمي.

وبدأت الورشة باستعراض ما تتميز وتزخر به منطقة تبوك من مقومات ومواقع سياحية وأثرية جاذبة، وما تشهده مدنها ومحافظاتها من حراك سياحي لافت، بعد ذلك تمت مناقشة عدد من المحاور ومنها رفع وتعزيز مستوى التنسيق بين هذه الإدارات، ودراسة عدد من المقترحات التي تهدف إلى تيسير الإجراءات وتسريع وتيرتها، إضافة لتسليط الضوء على الاستثمارات فيما يخدم الجوانب السياحية التي تحتاجها المنطقة وتوزيعها بشكل يحقق التوازن بين العرض والطلب المتزايد في مجال الاستثمار السياحي.

وفي ختام الورشة قام الجميع بجولة في متحف تبوك الإقليمي والاطلاع على مكوناته وإمكانياته ومقتنياته التي تشكل معلما حضاريا وثقافيا يمثل الأهمية الكبرى لمنطقة تبوك ويظهر هويتها في جميع الجوانب بشكل عام وفي الجانب السياحي الجاذب بشكل خاص.

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