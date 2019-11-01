رياضي / منتخبا إسبانيا وباراجواي ينعشان آمالهما في التأهل للدور الثاني بمونديال الناشئين



ريو دي جانيرو 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

أنعش منتخبا إسبانيا وباراجواي لكرة القدم آمالهما في التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة العالم للناشئين (تحت 17 عاما) بعدما حقق كل منهما انتصاره الأول في مجموعته بالدور الأول للبطولة التي تستضيفها البرازيل حاليا.

وسحق المنتخب الإسباني منتخب طاجيكستان 5 / 1 مساء الخميس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة، فيما اكتسح منتخب باراجواي جزر سليمان 7 / صفر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة.

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03:33ت م

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