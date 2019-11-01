السعودية اليوم / أمين غرفة جازان يلتقي عددا من منسوبات وطالبات كلية إدارة الأعمال بجامعة جازان



جيزان 03 ربيع الأول ١٤٤١هٰـ الموافق 31 أكتوبر ٢٠١٩م واس

التقى أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد جوهري بمكتبه بمقر الغرفة اليوم ، عددا من منسوبات وطالبات كلية إدارة الأعمال بجامعة جازان.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك و المتبادل بين الغرفة وجامعة جازان بما يحقق خدمات أفضل لطلاب و طالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة، و منتسبي و منسوبي الغرفة من خلال عقد عدد من الشراكات التي توفر أجواءً محفزة للإنتاجية والعمل بكل جدية ومثابرة.

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