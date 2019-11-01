سياسي / الرئيس التشادي يلتقي مبعوثًا للرئيس الكاميروني



نجامينا 03 ربيع الاول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

التقى الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو اليوم، مبعوث الرئيس الكاميروني وزير الاقتصاد والتخطيط والسكن واستصلاح الأراضي الأمين عثمان مي، الذي يزور العاصمة التشادية نجامينا حاليًا.

وأفاد بيان صادر عن موقع رئاسة الجمهورية في تشاد أن المبعوث الكاميروني يزور البلاد حاملاً رسالة خطية، من الرئيس الكاميروني بول بيا، إلى نظيره التشادي، تتعلق بسبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين.

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03:02ت م

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