اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع



نيويورك 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 45ر140 نقطة، أو 52ر0% ، ليصل إلى 24ر27046 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 21ر9 نقطة ، أو 30ر0% ،ليصل إلى 56ر3037 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 62ر11 نقطة ، أو 14ر0% ، ليصل إلى 36ر8292 نقطة.

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