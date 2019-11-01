

بيساو 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

كلّف رئيس جمهورية غينيا بيساو خوسي ماريو فاز، رئيس الحكومة السابق فوستينو إمبالي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح بيان حكومي اليوم أن هذا التكليف يأتي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، والمقرر تنظيمها في 24 نوفمبر المقبل.

وقد عاشت غينيا بيساو حالة من عدم الاستقرار السياسي المستمر منذ عام 2015 م.

// انتهى //

02:00ت م

0296





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / رئيس جمهورية غينيا بيساو يكلف رئيس الحكومة السابق بتشكيل حكومة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.