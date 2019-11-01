وزير خارجية اليمن: اتفاق الرياض توحيد للصف ضد المشروع الإيراني

الجمعة 1 نوفمبر 2019

كتب السعودية نيوز

اعتبر وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الخميس، اتفاق الرياض (بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي)، "خطوة مهمة لتوحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن".

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وثمن الحضرمي خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن، جنيد منير، الجهود المثمرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي قال إنها "كان لها الدور الأبرز في تعزيز دور الحكومة الشرعية وتصحيح المسار من أجل الاصطفاف ضد المشروع الحوثي الإيراني التوسعي في اليمن".

بدوره، أكد المسؤول الأمريكي، أن اتفاق الرياض يشكل خطوة في طريق تحقيق السلام الدائم والشامل في اليمن، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.. مؤكدا دعم بلاده للحكومة الشرعية بما يعزز من قدرتها على أداء مهامها وإدارتها لمؤسسات الدولة.