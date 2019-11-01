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شكرا لقرائتكم ضباب كثيف يحجب الرؤية في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضباب كثيف يحجب الرؤية في تبوك
متابعات الخليج 365 - تبوك
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يحذر من تكون الضباب بشكل كثيف، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك.
وأوضحت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحالة تشمل الوجه، أملج.
وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أن الحالة بدأت الساعة الواحدة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم.
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