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ضباب كثيف يحجب الرؤية في تبوك

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2019-11-01

ضباب كثيف يحجب الرؤية في تبوك

متابعات الخليج 365 - تبوك

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يحذر من تكون الضباب بشكل كثيف، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك.

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وأوضحت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحالة تشمل الوجه، أملج.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أن الحالة بدأت الساعة الواحدة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم.




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