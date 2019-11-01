شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة أول دولة عربية توقع على «مبادرة قواعد البيانات والآليات الدولية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يدشّن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد (الأحد) القادم مبادرة حول «استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية»، لتكون المملكة بذلك الدولة العربية الأولى التي تنفذ المبادرة، وتأتي المبادرة في إطار مذكرة التعاون الفني بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي تعمل الهيئة من خلالها على رفع القدرات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، عبر إعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تشمل آليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة.

من جهة ثانية، وقف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد على الخدمات التي تقدم لنزلاء سجن المباحث العامة بالحائر، واطمأن على تمتعهم بجميع حقوقهم خلال لقائه بهم، ومدى التزام السجن بمعايير حقوق السجناء التي كفلتها الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.