السواحة: المملكة ثاني أكبر دولة في النمو الاقتصادي الرقمي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن المملكة تعد ثاني أكبر دولة في مجموعة الـ20 بعد اليابان، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في نمو الاقتصادي الرقمي، وستكون في الفترة القادمة من أقوى الدول في الاقتصاد الرقمي.
جاء ذلك خلال حديثه في جلسة بعنوان «القمة الثالثة: ما هو مستقبل المجتمع العالمي»، ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 في نسختها الثالثة المقامة بالرياض.
وقال السواحة «إننا في المملكة تقدمنا عالمياً في سرعة الإنترنت 80 مركزًا، حيث نحتل المرتبة الـ25 بعد أن كنا في المرتبة 105 عالمياً، فيما نحتل المرتبة الثالثة في مجال تطبيق الجيل الخامس».
وأضاف «سنقوم مع التطبيقات السحابية وتقنية الجيل الخامس بتحويل الرعاية الصحية من خلال الحوسبة المكانية، حيث يمكن للطبيب في أي جزء آخر من العالم معرفة أين توجد مناطق الألم ونقل التشخيص عن بعد إلى مستوى جديد، إذ حققنا من خلال تطوير برنامج صحة رقمية نحو نصف مليون استشارة طبية رقمية ونطمح إلى رفع العدد في المستقبل».
وتطرق السواحة إلى الاستراتيجيات والسياسات والشراكات الضرورية للموازنة بين الإنتاجية والإنجاز الشخصي، والمشاركة الاجتماعية بطريقة آمنة، والأطر الجديدة القادرة على دعم التماسك الاجتماعي أثناء فترة التحولات الاجتماعية ذات الوتيرة السريعة، وكيف يمكن للمجتمعات والاقتصادات أن تتطور لتصبح أكثر مساواة وتركيزاً على البشر.
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