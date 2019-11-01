شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والسفير الأمريكي يناقشان المستجدات الإقليمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس (الخميس) في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.