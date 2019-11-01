شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: الازدحام المروري يقلص أيام النشاط بمدارس البنات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

خفضت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة أيام النشاط في 48 مدرسة ومجمعا تعليميا إلى يومين بدلا عن 4 أيام في الأسبوع.

وبينت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية للبنات آمنة الغامدي في تعميم اطلعت عليه "الخليج 365"، أن هذا الإجراء سيكون مؤقتا إلى حين معالجة الوضع بسبب الازدحام المروري أثناء حضور وانصراف الطالبات ما يسبب تعطيلا لحركة سير المركبات وتأخير وصولهن إلى منازلهن بعد الانصراف.

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وشمل قرار التخفيض 9 مدارس في مكتب الغرب، و11 في مكتب الوسط، و6 في مكتب الجنوب، و9 في مكتب الشرق، و7 في مكتب الشمال، و5 في مكتب محافظة الجموم، ومدرسة واحدة في التعليم الأهلي.

من جهة ثانية، تنفذ إدارة الطفولة المبكرة التابعة لتعليم مكة المكرمة عددا من البرامج التدريبية بهدف الرفع من نواتج التحصيل الدراسي لهذه المرحلة.

وتناولت البرامج مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية وبرامج التعلم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة مع إعداد مركزيات في التدخل المبكر وتهيئة الطفل للقراءة والكتابة عن طريق ركن التخطيط، كما جهزت الإدارة برنامج مشروع تطوير الطفولة المبكرة وبرنامج الحضانات وأهميتها في العملية التعليمية والسلامة الشخصية للطفل في مرحلة رياض الأطفال وبرنامجا خاصا عن تجويد بيئات رياض الأطفال.