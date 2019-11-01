إلزام محطات الوقود بشاشات لعرض الأسعار

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلزام محطات بيع الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية تبين السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON 91/‏RON 95) إضافة إلى الديزل والكيروسين لتصبح مرجعاً للمستفيدين. ووجّهت الوزارة، جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة بالتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية ومراقبة ذلك، وأن تكون هذه الشاشات أحد المتطلبات الرئيسية للترخيص لمحطات الوقود. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن تركيب هذه الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين في ما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزود الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، في مواكبة للمراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها انخفاضاً أو ارتفاعاً.

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلزام محطات بيع الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية تبين السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON 91/‏RON 95) إضافة إلى الديزل والكيروسين لتصبح مرجعاً للمستفيدين. ووجّهت الوزارة، جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة بالتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية ومراقبة ذلك، وأن تكون هذه الشاشات أحد المتطلبات الرئيسية للترخيص لمحطات الوقود. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن تركيب هذه الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين في ما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزود الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، في مواكبة للمراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها انخفاضاً أو ارتفاعاً.

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