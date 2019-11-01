شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يستعرض خطة «إصلاح ذات البين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمس (الخميس) في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً للجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، بحضور رئيس اللجنة حاتم بن حسن قاضي والأعضاء.

واستعرض الاجتماع أعمال اللجنة وأنشطتها وخططها المستقبلية، إذ نظرت اللجنة منذ إنشائها قبل نحو 20 عاماً قرابة 11500 قضية، ساهمت في إنهاء معظمها بالصلح بدعم من إمارة المنطقة، انطلاقاً من دور اللجنة في تحقيق وتعزيز قيم التسامح والعفو والإصلاح في المجتمع.

وأوضح العرض أعمال اللجنة الذي تركَّز على تقوية الروابط الاجتماعية، ونبذ أسباب الخلاف والتشاحن والبغضاء، وتوثيق أواصر الألفة بين أفراد المجتمع من خلال حل النزاعات والصلح في الخصومات وبذل النصح وتقديم الاستشارات التخصصية للوصول إلى حياة كريمة تكفل للمجتمع العيش في هدوء وسلام.

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من جهة ثانية، استقبل الأمير بدر بن سلطان أمس، مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، يرافقه عددٌ من مسؤولي الفرع، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإرشاد الأسري والنفسي.

وتسلم الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء تقريراً عن أعمال الفرع خلال حج 1440هـ، تضمن الأعمال التي نُفذت خلال الموسم، التي شملت تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت ومتعهدي تشغيل المجازر، إضافة لتفقد منافذ العمل الدائمة وصالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي ومطار الطائف.

وبحسب التقرير الذي تسلمه نائب أمير المنطقة، فقد أصدر فرع وزارة العمل بالمنطقة أكثر من 53 ألف تأشيرة عمل موسمية، فيما جرى تنفيذ 331 زيارة ميدانية خلال موسم الحج، وشارك الفرع في الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ، إلى جانب المشاركة مع الجهات الحكومية في مركز العمليات الموحد 911، إلى جانب تقديم المساعدات عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، كما شارك بنحو 4200 متطوع.

إلى ذلك، استمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن أعمال جمعية الإرشاد الأسري والنفسي قدَّمه رئيس مجلس الجمعية، جزاء المطيري، موضحاً خلاله أن الجمعية تساهم في رفع دور مراكز الإرشاد الأسري والنفسي والتدريب والتأهيل، ورفع مستوى الكفاءة المهنية للمختصين في الإرشاد الأسري والنفسي، وتنمية كفاءة الأسرة السعودية لتحقيق الأمن المجتمعي، وحماية مصالح المنشآت الأسرية والنفسية لتنمية وتعزيز التقدم المعرفي والمشاركة في خدمة قضايا المجتمع.