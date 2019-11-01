شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين «العدل» و«يسّر» للتراسل في ثوان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) اتفقت وزارة العدل مع برنامج «يسّر» لربط الوزارة إلكترونياً بنظام «مراسلات». وقال وكيل العدل للتحول الرقمي وليد الرشود إن الاتفاقية تأتي في سياق أتمتة إجراءات وخدمات الوزارة لمواكبة التحول الرقمي وتوظيف أحدث النظم التقنية التي تختصر الجهد والوقت. اتفقت وزارة العدل مع برنامج «يسّر» لربط الوزارة إلكترونياً بنظام «مراسلات». وقال وكيل العدل للتحول الرقمي وليد الرشود إن الاتفاقية تأتي في سياق أتمتة إجراءات وخدمات الوزارة لمواكبة التحول الرقمي وتوظيف أحدث النظم التقنية التي تختصر الجهد والوقت. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج «يسّر» المهندس علي العسيري أن الهدف من الاتفاقية إيجاد نظام وطني لربط أنظمة الاتصالات الإدارية في الجهات الحكومية، مشيراً إلى أنه يعمل على سرعة وكفاءة تبادل المعاملات بين الجهات الحكومية، إذ يتوقع منه أن يجري تواصلاً بين جهتين حكوميتين خلال ثوان بدلاً من المراسلات التقليدية التي كانت تستغرق أياما عدة. يشار إلى أن النظام يعمل على توفير المصاريف التشغيلية والأعباء عن الجهات الحكومية، وحفظ المال العام، وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام الإجراءات الحكومية، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من إتمام خدماتها، وتقديمها إلكترونياً بشكل كامل، مع تقليل دورة حياة تطوير الخدمات الإلكترونية، ورفع مستوى الأمن والحفظ للمستندات الحكومية، كما يتيح نظام «مراسلات» للجهات الحكومية تبادل المراسلات والمستندات إلكترونياً بدلاً من الورق والمراسلين، وبالتالي تستطيع تلك الجهات الاستفادة من مواردها البشرية على أتم وجه.



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