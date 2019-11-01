شكرا لقرائتكم خبر عن 514 وظيفة شاغرة للجنسين في النيابة العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

أعلنت النيابة العامة عن حاجتها لشغل 514 وظيفة إدارية مشمولة بسلم رواتب الموظفين للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية المناسبة، ومن بينها 100 وظيفة مخصصة للسيدات، وجميعها بالمراتب من الرابعة حتى الثامنة.

ودعت النيابة الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط للتقدم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية في الفترات الزمنية المحددة 6/‏3/‏1441هـ حتى 12/‏3/‏1441هـ.

وأضافت أن الفئات المستهدفة بالإعلان هم خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، والبكالوريوس، والدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، والحاصلون على درجة الماجستير.

وبيّنت النيابة أن الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، وستكون الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية، فيما تتطلب جميع الوظائف المعلنة مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.