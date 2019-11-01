شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا «أولية» في الخميس.. وحالة المريض «نشطة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

سجلت وزارة الصحة أمس (الخميس) إصابة رجل يبلغ 94 عاماً من خميس مشيط بمنطقة عسير بفايروس كورونا، صنفت عدواه بحالة أولية، مخالطة للإبل، وذلك في الأسبوع الوبائي 44، وبينت الوزارة عبر موقع مركز القيادة والتحكم أن حالة المريض نشطة.

وأوضح استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن لـ "الخليج 365"، أن حماية الفرد من «كورونا» تكون باتباع الإرشادات الوقائية والمحافظة على النظافة الشخصية والتعامل مع الإبل والمواشي عموماً في الحظائر بحرص شديد من خلال ارتداء الكمامة، وضرورة استمرار التوعية في المجتمع باعتبار الفايروس مستوطناً.