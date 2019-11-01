شكرا لقرائتكم خبر عن 60 موقعاً نسائياً زارتها حملة «هويتي» في شهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

زارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خلال شهر صفر، أكثر من 60 موقعا نسائيا على مستوى الخدمات المتنقلة المقدمة للمستفيدات في مدن ومحافظات المملكة، ضمن حملة «هويتي انتمائي»، التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتا شخصيا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظاما في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

وبلغ إجمالي عدد زيارات الوحدة المتنقلة للقطاعات النسائية الحكومية والخاصة 33 زيارة، وزيارات المدارس 16 زيارة، فيما بلغ عدد الزيارات للمحافظات والقرى والمراكز 12 زيارة.

وتعكس أرقام الإحصاء حجم العمل والإنتاجية العالية التي يقدمها منسوبو الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة، واستمرار تضافر الجهود والتنسيق المثمر بين الجهات ذات الاختصاص.