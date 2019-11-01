شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض مع كاميرون علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس (الخميس) رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، والموضوعات ذات الاهتمام.

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حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سيمون بول كوليس.

من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين برقية تهنئة لرئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس بن صالح، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.