شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية تهنئة للرئيس بن صالح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس (الخميس) رئيس نيجيريا السيد محمد بخاري وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مجالات الغذاء والطاقة والاستثمار، إلى جانب مناقشة عدد من المسائل والقضايا الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. من جهة أخرى، بعث ولي العهد برقية تهنئة للرئيس عبدالقادر بن صالح رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. عبر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس بن صالح، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



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