السعودية | حرس حدود جازان ينقذ بحاراً أوكرانياً

شكرا لقرائتكم حرس حدود جازان ينقذ بحاراً أوكرانياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمكنت فرق البحث والإنقاذ في حرس الحدود بمنطقة جازان، جنوب غرب السعودية، الخميس، من إخلاء بحار أوكراني الجنسية، يبلغ من العمر 49 عاماً، كان على متن سفينة في مياه البحر الأحمر، ويعاني من آلام في الصدر والقلب.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى على الفور تحليل المعلومات وتطبيق الإحداثي على مشغل الخرائط الإلكترونية، حيث اتضح أن السفينة تبعد حوالي ( 140 ) ميلا بحرياً غرب ميناء جازان.

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وقام مركز تنسيق البحث والإنقاذ بإعداد دائرة اتصال مع مدير الطوارئ بصحة جدة لمعرفة الحالة الصحية للمريض وإعطائه الإرشادات الطبية الأولية، واتضح أن حالته مستقرة.

كما حدد المركز نقطة التقاء السفينة مع سفينة حرس الحدود (رفحاء ) وأخلي المريض بنجاح، ونُقل إلى قاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بمنطقة جازان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والوكيل الملاحي للسفينة لإنهاء الإجراءات.

ونُقل المريض إلى إحدى مستشفيات مدينة جيزان بواسطة إسعاف الهلال الأحمر لإجراء الكشوفات والفحوصات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فيما واصلت السفينة خط سيرها إلى وجهتها.