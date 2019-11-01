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محمد بن مسعود - الدمام - طرحت شركة "كافيار" المتخصصة في تصنيع المنتجات الذهبية، نسخة استثنائية من هاتف "آيفون 11 برو ماكس"، الذي وصفته بأنه سيكون "أغلى هاتف في العالم".
وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن هاتف "آيفون 11 برو ماكس" سيتم تزويد الجهة الخلفية الخاصة به بنصف كيلو من الذهب الخالص عيار 18.
ومن المقرر أن يتم طرح هذا الهاتف بسعر خرافي يصل إلى 70 ألف دولار للنسخة العادية، و71 ألف و520 دولارًا أمريكيًّا للنسخة ذات سعة تخزين 512 جيجابايت.
كما أشارت "كافيار" إلى أنها ستطرح نسخة أخرى أقل سعرًا، ولكن من دون نصف كيلو من الذهب؛ حيث سيتم تزويدها فقط بأحجار كريمة أو الأجرام السماوية من كوكب المريخ أو القمر أو النيازك.
وسيتراوح سعر تلك النسخة الفضائية من "آيفون 11 برو ماكس" ما بين 8100 دولار أمريكي و8260 دولارًا أمريكيًّا. آيفون 11 أغلى هاتف في العالم
بالفيديو: مزود بنصف كيلو من الذهب.. "آيفون" تطرح "الهاتف الأغلى في العالم"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-31
طرحت شركة "كافيار" المتخصصة في تصنيع المنتجات الذهبية، نسخة استثنائية من هاتف "آيفون 11 برو ماكس"، الذي وصفته بأنه سيكون "أغلى هاتف في العالم".
وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن هاتف "آيفون 11 برو ماكس" سيتم تزويد الجهة الخلفية الخاصة به بنصف كيلو من الذهب الخالص عيار 18.
ومن المقرر أن يتم طرح هذا الهاتف بسعر خرافي يصل إلى 70 ألف دولار للنسخة العادية، و71 ألف و520 دولارًا أمريكيًّا للنسخة ذات سعة تخزين 512 جيجابايت.
كما أشارت "كافيار" إلى أنها ستطرح نسخة أخرى أقل سعرًا، ولكن من دون نصف كيلو من الذهب؛ حيث سيتم تزويدها فقط بأحجار كريمة أو الأجرام السماوية من كوكب المريخ أو القمر أو النيازك.
وسيتراوح سعر تلك النسخة الفضائية من "آيفون 11 برو ماكس" ما بين 8100 دولار أمريكي و8260 دولارًا أمريكيًّا.
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
10:23 PM
طرحت شركة "كافيار" المتخصصة في تصنيع المنتجات الذهبية، نسخة استثنائية من هاتف "آيفون 11 برو ماكس"، الذي وصفته بأنه سيكون "أغلى هاتف في العالم".
وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن هاتف "آيفون 11 برو ماكس" سيتم تزويد الجهة الخلفية الخاصة به بنصف كيلو من الذهب الخالص عيار 18.
ومن المقرر أن يتم طرح هذا الهاتف بسعر خرافي يصل إلى 70 ألف دولار للنسخة العادية، و71 ألف و520 دولارًا أمريكيًّا للنسخة ذات سعة تخزين 512 جيجابايت.
كما أشارت "كافيار" إلى أنها ستطرح نسخة أخرى أقل سعرًا، ولكن من دون نصف كيلو من الذهب؛ حيث سيتم تزويدها فقط بأحجار كريمة أو الأجرام السماوية من كوكب المريخ أو القمر أو النيازك.
وسيتراوح سعر تلك النسخة الفضائية من "آيفون 11 برو ماكس" ما بين 8100 دولار أمريكي و8260 دولارًا أمريكيًّا.
، بالفيديو: مزود بنصف كيلو من الذهب.. "آيفون" تطرح "الهاتف الأغلى في العالم" ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.