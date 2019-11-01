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استفاق عددٌ من المعلمين من نومهم في مقر سكنهم القريب عن مدرستهم بأحد المراكز الجنوبية التابع لمحافظة رنية، على أصوات وابل من الأعيرة النارية من سلاح رشاش أطلقها مجهولون باتجاه مركباتهم وأجزاء من سكنهم، فجر الثلاثاء الماضي، فيما باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة رنية الحادثة في وقتها، وما زالت التحقيقات جارية.
وأكد مصدر مطلع في "تعليم الطائف" صحة الواقعة وتعرض أكثر من أربع من مركبات المعلمين لأعيرة نارية من قِبل مجهولين بشكل عشوائي، فيما فتحت شرطة محافظة رنية تحقيقًا موسعًا في القضية لكشف حيثيات القضية بحكم الاختصاص.رنية شرطة رنية الطائف تعليم الطائف
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 01:18 AM
مصدر مطلع بـ"تعليم الطائف" يؤكد تضرر أكثر من 4 مركبات
استفاق عددٌ من المعلمين من نومهم في مقر سكنهم القريب عن مدرستهم بأحد المراكز الجنوبية التابع لمحافظة رنية، على أصوات وابل من الأعيرة النارية من سلاح رشاش أطلقها مجهولون باتجاه مركباتهم وأجزاء من سكنهم، فجر الثلاثاء الماضي، فيما باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة رنية الحادثة في وقتها، وما زالت التحقيقات جارية.
وأكد مصدر مطلع في "تعليم الطائف" صحة الواقعة وتعرض أكثر من أربع من مركبات المعلمين لأعيرة نارية من قِبل مجهولين بشكل عشوائي، فيما فتحت شرطة محافظة رنية تحقيقًا موسعًا في القضية لكشف حيثيات القضية بحكم الاختصاص.
، معلمون بـ"رنية" يستيقظون على أصوات أعيرة نارية باتجاه مركباتهم ومسكنهم.. و"الشرطة" تحقق ،
المصدر : الخليج 365
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