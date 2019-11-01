، إمارة مكة: "إصلاح ذات البين" نظرت أكثر من 11 ألف قضية في 20 عامًا ،

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قالت إمارة منطقة مكة المكرمة، إن لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، نظرت قرابة الـ11500 قضية، منذ إنشائها قبل نحو 20 عامًا.
وأشارت الإمارة إلى أن معظم تلك القضايا المنظورة من قِبل لجنة إصلاح ذات البين، انتهت بالصلح.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وقالت فيها: "نائب أمير مكة بدر بن سلطان يرأس اجتماع لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، بحضور رئيسها حاتم قاضي والأعضاء، واستعرض الاجتماع أعمال وأنشطة اللجنة وخططها المستقبلية".
وأضافت: "نظرت لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة مكة المكرمة منذ إنشائها قبل نحو 20 عامًا، قرابة 11500 قضية، وأسهمت بدعم من إمارة مكة في إنهاء معظمها بالصلح.. يأتي ذلك انطلاقًا من دور اللجنة في؛ تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز قيم التسامح والإصلاح في المجتمع".
وعن أعمال اللجنة قالت: "تركّزت أعمال لجنة إصلاح ذات البين على تقوية الروابط الاجتماعية، ونبذ أسباب الخلاف والبغضاء، وتوثيق أواصر الألفة بين أفراد المجتمع عبر حل النزاعات والصلح، والنصح وتقديم الاستشارات التخصصية".إمارة مكة لجنة إصلاح ذات البين مكة المكرمة
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 01:02 AM
قالت: معظمها انتهت بالصلح واللجنة ركزت على تقوية الروابط ونبذ أسباب الخلاف
قالت إمارة منطقة مكة المكرمة، إن لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، نظرت قرابة الـ11500 قضية، منذ إنشائها قبل نحو 20 عامًا.
وأشارت الإمارة إلى أن معظم تلك القضايا المنظورة من قِبل لجنة إصلاح ذات البين، انتهت بالصلح.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وقالت فيها: "نائب أمير مكة بدر بن سلطان يرأس اجتماع لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، بحضور رئيسها حاتم قاضي والأعضاء، واستعرض الاجتماع أعمال وأنشطة اللجنة وخططها المستقبلية".
وأضافت: "نظرت لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة مكة المكرمة منذ إنشائها قبل نحو 20 عامًا، قرابة 11500 قضية، وأسهمت بدعم من إمارة مكة في إنهاء معظمها بالصلح.. يأتي ذلك انطلاقًا من دور اللجنة في؛ تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز قيم التسامح والإصلاح في المجتمع".
وعن أعمال اللجنة قالت: "تركّزت أعمال لجنة إصلاح ذات البين على تقوية الروابط الاجتماعية، ونبذ أسباب الخلاف والبغضاء، وتوثيق أواصر الألفة بين أفراد المجتمع عبر حل النزاعات والصلح، والنصح وتقديم الاستشارات التخصصية".
، إمارة مكة: "إصلاح ذات البين" نظرت أكثر من 11 ألف قضية في 20 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
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