استعلام عن خروج نهائي من السعودية عبر موقع ابشر الإلكتروني

خدمة استعلام عن خروج نهائي من السعودية تعتبر من الخدمات التي يبحث عنها الكثيرين من المقيمين داخل الاراضي الحجازية، لذلك سوف نقدم لكم متابعينا بالسعودية رابط هذه الخدمة الإلكترونية لكي نسهل الامر على جميع المغتربين، حتى يتطلعون عن تفاصيل بيانات تأشيرة الخروج النهائي بشكل إلكتروني، وذلك من خلال موقع ابشر الإلكتروني التابع الى وزارة الداخلية السعودي، كذلك يمكنكم طباعة تأشيرة الخروج النهائي وغيرها من الأمور المتعلقة بهذه الخدمة بدلا من الذهاب إلى مقرات مصلحة الجوازات المنتشرة في العديد من المدن.

استعلام عن خروج نهائي من السعودية

نوضح لمتابعينا في المملكة كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي حتى نسهل الأمر على جميع المقيمين والوافدين بالأراضي الحجازية، علما بأنه لم يتم تسديد أي مبلغ مقابل الحصول على التأشيرة لأول مرة، ولكن هناك رسوم إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة والتي تقدر بنحو 500 ريال سعودي، واما التأشيرة المفردة تقدر بنحو مائتي ريال سعودي، حيث تعتبر هذه الرسوم المقابل المالي استخراج المستندات الحكومية من الجهة المعنية التابعة للوزارة.

يمكنكم الان الولوج على رابط خدمة استعلام عن خروج نهائي من ثم.

من ثم. كتابة رقم اقامة الوافد أو الهوية الخاصة بالكفيل بالخانة المخصصة.

إدخال رمز التحقيق الظاهر بالخانة الثانية من ثم النقر على ايقونة بحث.

بعدها الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودي، سيقوم باستظهار كافة البيانات المراد البحث عنها، وذلك عقب إدخال البيانات بشكل سليم، وختاما يوجد العديد من الاستعلامات الإلكترونية توفرها منصة ابشر السعودية مثل خدمة استعلام عن صلاحيه تاشيره خروج وعوده التى من خلالها الحصول التاشيرة سواء كانت مفردة او متعددة ولكن بعد دفع رسوم المقابل المادي كما أوضحنا لكم مقدارها بعالية.